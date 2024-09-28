За последние несколько лет людей, которые набирают запросы с фразами «поблизости», «в моем районе», «рядом», «около меня», «недалеко» увеличилось на 500%. Если у Вас оффлайн-бизнес и Вы до сих пор не занялись продвижением на картах, у меня для Вас плохие новости, Карл!

Вы своих горячих клиентов, которые не хотят далеко и долго ходить, которые при грамотно оформленной карточке уже готовы влюбиться в Вас заочно, отправляете куда угодно, но только не в свой магазин/офис/ресторан и т.д.!