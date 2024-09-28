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One КЛИК.RU

ПРОДВИЖЕНИЕ НА ЯНДЕКС.КАРТАХ И 2GIS

УВЕЛИЧЬТЕ СВОЙ ТРАФИК В 3-40 РАЗ
  • С помощью продвижения на картах Вы можете получить от 5 до 110 новых клиентов в месяц
  • Мы уже вывели 21 компаний В ТОП в рейтинге Яндекс.Карт
  • Увеличиваем количество звонков на 20-400%
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УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕПУТАЦИЕЙ
Сейчас перечислим малую часть работ. примерно 20%.

Из чего состоит продвижение на картах

  • Создаем карточку компании
  • Заполняем карточку
  • Загружаем логотип компании
  • Подбираем рубрики
  • Заполняем перечень услуг
  • Размещаем прайс-лист
  • Публикуем акции
  • Размещаем фотографии
  • Увеличиваем рейтинг компании
  • Добавляем отзывы о компании
  • Работаем над удалением негативных отзывов
  • Запускаем рекламу
  • Ведем рекламу
  • Оптимизируем показатели
  • Отвечаем на отзывы
  • Подключаем Яндекс.метрику
  • Собираем статистику
  • Подбираем рубрики
  • Заполняем перечень услуг

ЗАЧЕМ ПРОДВИГАТЬСЯ НА ЯНДЕКС.КАРТАХ И 2ГИС

Стоимость клиента предельно низкая

Мало кто рекламируется, а пользователей карт много

Лояльность клиентов

Если вы есть на карте, и у вас привлекательная карточка, то к вам заведомо уже доверительное отношение

Трафик растет как на дрожжах

Вы увеличиваете не только звонки, но еще и количество посещений сайта (если он есть)

Горячие клиенты

Да, именно они обычно ищут компании поблизости, чтобы купить, отдать вам свои деньги

КЛИК.COM

ГЕОМАРКЕТИНГ В ДЕЙСТВИИ — не боитесь потерять до 500% клиентов?

За последние несколько лет людей, которые набирают запросы с фразами «поблизости», «в моем районе», «рядом», «около меня», «недалеко» увеличилось на 500%. Если у Вас оффлайн-бизнес и Вы до сих пор не занялись продвижением на картах, у меня для Вас плохие новости, Карл!

Вы своих горячих клиентов, которые не хотят далеко и долго ходить, которые при грамотно оформленной карточке уже готовы влюбиться в Вас заочно, отправляете куда угодно, но только не в свой магазин/офис/ресторан и т.д.!

Что влияет на выдачу и количество трафика.

ВОЗМОЖНОСТИ ЯНДЕКС.КАРТ И 2GIS. Давайте узнаем больше.

Выдача первой позиции по ключевым словам в ЯндекКартах, через приоритетное размещение.

В ЯндексКартах/2Гис можно оплатить первые строчки для того, чтобы целевой запрос был обращен на Вашу карточку

Вы можете создавать интуитивно приятный и цепляющий интерфейс карточки.

Карточка должна цеплять пользователя и отвечать на все запросы, показывать качество и быть визуально приятной.

Отзывы и рейтинг. Первое на что опираются пользователи и то, что влияет на место в выдаче.

Так же на это влияет наличие ключевых слов/мегатегов/ GPS в картинках товаров и услуг.

Сейчас перечислим малую часть работ

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗАЙМЕТЕСЬ ПРОДВИЖЕНИЕМ?

Вы не лишитесь всего трафика

У Вас будет трафик с контекстной рекламы, с SEO, с ВК, AVITO (оттуда, откуда к Вам приходят сегодня). Но везде становится дороже, среда — конкурентнее, и неизбежно уменьшение траффика, хоть Вы его и не лишитесь полностью, если продолжите пользоваться этими площадками.

Вы поможете вырасти своему конкуренту

Если Вы ему не создаете конкурентную среду — значит, Вы его благословляете на его рост, но это Ваше решение. Если хочешь, продолжай отдавать вот так из своего кармана деньги и отдавать чужому человеку (Упущенная прибыль — и есть деньги, которые могли бы стать Вашими)

Будете бояться кризисов

Последние годы непредсказуемы для бизнеса. Те, кто страшится перемен, они сливаются из бизнеса, думая, что это до лучших времен. Но прикол в том, что, если ты удержался на плаву в кризис и тем более развился, то ты машина бизнеса, которой уже ничего не страшно

Будете кусать локти

Те, кто сейчас делает акцент на геомаркетинге в сравнении с кем, кто зарегистрировал Google Maps 3 года назад. Когда уже не дает регистрировать новые компании в Google Maps.

Все равно придете к этому

Рынок и конкурентная среда диктуют свои правила. Ты все равно придешь к геомаркетингу позже, если захочешь продолжать вести бизнес и получать клиентов, но тогда уже и цены везде будут другими, и тогда ты будешь не в позиции развивающегося, а в позиции

КЛИК.COM

ТЕ, КТО УСПЕЛ ПРОДВИНУТЬСЯ В GOOGLE КАРТАХ, ПОЖИЗНЕННО В ТОПЕ

Сейчас в Гугл Картах нельзя создавать новые компании, оставлять или удалять отзывы, заниматься продвижением. Представьте, насколько стратегически верное решение приняли когда-то предприниматели, которые вложились в продвижение там год назад, два и более.

Подумайте, пока Вы откладываете продвижение на Яндекс.Картах и 2ГИС, не саботируете ли ты снова позицию «у разбитого корыта» для себя? Не отказываетесь ли от ТОП позиций, клиентов и денег в будущем?

Наши сегодняшние решения принесут плоды в будущем. 

СТОИМОСТЬ продвижения на ЯНДЕКС.КАРТАХ И 2GIS

К каждому клиенту применяется индивидуальный подход.
Среди широкого разнообразия всех проектов можно выделить 3 основных решения:

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Тарифы

Выберите подходящий пакет

Старт

Пакет для старта небольших локальных компаний.

от ₽ 21.000
Преимущества:
  • Регистрация карточки организации (при необходимости) на 2 Гис/Яндекс картах.
  • Оформление карточки
  • Анализ ниши и конкурентов
  • Анализ ЦА
  • Размещение фотографий с метаданными
  • Размещение услуг/товаров
  • Создание и размещение акционных публикаций в разделе "Новости"
  • Оптимизация карточки под ключи
  • Работа с отзывами, ответы на них
  • Предоставление отчета до/после
  • Консультация по требуемым видео/фото материалам.
  • Помощь в подтверждении адреса компании
Начать
Рекомендуем для компаний с небольшим бюджетом. Цена указана за 1 филиал компании.
Оптимум

Для компаний уверенных в своих продуктах, продвижение на 3 месяца. Рекламный бюджет оплачивается отдельно,

от ₽ 49.000
Преимущества:
  • Регистрация карточки организации (при необходимости)
  • Оформление карточки
  • Анализ ниши и конкурентов
  • Анализ ЦА
  • Размещение фотографий до 5 штук
  • Размещение услуг/товаров до 10 штук
  • Создание и размещение акции, баннера
  • Оптимизация карточки под ключи
  • Настройка и запуск рекламной кампании (Общение с тех.поддержкой)
  • Мониторинг отзывов на Яндекс.картах
  • Написание и размещение новых отзывов на Яндекс.картах в количестве до 7 штук в месяц
  • Повышение рейтинга на картах, вывод в топ выдачи
  • Мониторинг рекламной кампании и подготовка отчетов по результатам месяца
  • Помощь в подтверждении адреса компании
  • Ведение рекламной компаний в течение 3 месяцев
Начать
Работа в течение трех месяцев. Рекламный бюджет оплачивается отдельно.
Премиум

Максимальный план продвижения рассчитанный на 3 месяца. Рекламный бюджет оплачивается отдельно.

от ₽ 59.000
Преимущества:
  • Регистрация карточки организации (при необходимости)
  • Оформление карточки
  • Анализ ниши и конкурентов
  • Анализ ЦА
  • Размещение фотографий до 5 штук
  • Размещение услуг/товаров до 10 штук
  • Создание и размещение акции, баннера
  • Оптимизация карточки под ключи
  • Настройка и запуск рекламной кампании (Общение с тех.поддержкой)
  • Мониторинг отзывов на Яндекс.картах
  • Написание и размещение новых отзывов на Яндекс.картах в количестве до 7 штук в месяц
  • Повышение рейтинга на картах, вывод в топ выдачи
  • Мониторинг рекламной кампании и подготовка отчетов по результатам месяца
  • Создание и размещение публикаций
  • Настройка GPS и Геометок компании
  • Подключение поведенческих факторов на карточку компании
  • Создание рекламных макетов до 20 штук
Начать
Для уверенных компаний, которые твердо стоят на ногах, уверены в своем продукте, готовых в увеличению трагика.
Отзывы

Что говорят наши клиенты

Заказывали услуги по продвижению ЯндексКартам/2Гис. Результат по трафику звонков ощутим, после первого месяца, стали работать на постоянной основе.
Тимур
ТимурКомпания по заправке картриджей
Открыла бьюти студию, но трафика с Авито было мало. После начала работы c ONE КЛИК, появились звонки, пошли первые клиенты с карт.
Валерия
ВалерияВладелица Салона Красоты
Я в это не верю, но карты сделал на всякий случай. Норм че. (Дословно, фраза Максима)
Максим Е.
Максим Е.Компания по продаже станочного оборудования
Удалили негатив о компании, после отзывов уволенных токсичных сотрудников. Компания справилась за 2 недели, мы же не смогли сделать это сами, хотя пробовали.
Аноним
АнонимДиректора кадрового агентства
Спасибо компании за их настойчивость! Были проблемы с подтверждением адреса из-за особенности местных законов! Сейчас занимаем ТОП поиска.
Евгений
Евгений Агенство по прокату авто в ОАЭ
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Вопросы

Самые популярные вопросы

Ответы на популярные вопросы о наших услугах по управлению репутацией и продвижению на онлайн-картах. Если у вас остались вопросы, вы всегда можете связаться с нами.
Управление репутацией помогает компании поддерживать положительный имидж, удаляя негативные отзывы и продвигая положительные.
Мы работаем с Яндекс.Карты, 2GIS, Google Maps и другими популярными платформами.
Процесс удаления занимает от нескольких дней до недели, в зависимости от сложности случая.
Да, мы предоставляем вам доступ и обучаем, как корректно вносить изменения.
Мы гарантируем, что ваш бизнес будет представлен в наилучшем свете и отзывы будут под контролем.
Просто свяжитесь с нами через форму обратной связи, и мы предложим индивидуальное решение.
Мы работаем с компаниями всех типов — от малого бизнеса до крупных корпораций.
Помимо управления репутацией, мы занимаемся SEO, контентом и маркетинговыми кампаниями.
Да, вы можете ознакомиться с нашим портфолио на сайте или запросить примеры наших работ.
Оплата возможна как на ежемесячной основе, так и за отдельные услуги в зависимости от пакета.
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МАЛЕНЬКИЙ_ПРОЗРАЧНЫЙ_ОБРЕЗАННЫЙ
Станислав

Станислав

Ответим в течение 5 минут

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Ваш репутационный менеджер в интернете: управление отзывами и продвижение на Яндекс.Картах, 2GIS и Google Maps. Прозрачное SEO сайтов. Рекламные и SERM задачи.
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