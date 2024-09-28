За последние несколько лет людей, которые набирают запросы с фразами «поблизости», «в моем районе», «рядом», «около меня», «недалеко» увеличилось на 500%. Если у Вас оффлайн-бизнес и Вы до сих пор не занялись продвижением на картах, у меня для Вас плохие новости, Карл!
Вы своих горячих клиентов, которые не хотят далеко и долго ходить, которые при грамотно оформленной карточке уже готовы влюбиться в Вас заочно, отправляете куда угодно, но только не в свой магазин/офис/ресторан и т.д.!
Сейчас в Гугл Картах нельзя создавать новые компании, оставлять или удалять отзывы, заниматься продвижением. Представьте, насколько стратегически верное решение приняли когда-то предприниматели, которые вложились в продвижение там год назад, два и более.
Подумайте, пока Вы откладываете продвижение на Яндекс.Картах и 2ГИС, не саботируете ли ты снова позицию «у разбитого корыта» для себя? Не отказываетесь ли от ТОП позиций, клиентов и денег в будущем?
Наши сегодняшние решения принесут плоды в будущем.
К каждому клиенту применяется индивидуальный подход.
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